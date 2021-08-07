Врач объяснил заражение 1,5 тыс. человек COVID-19 одним заболевшим

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков сообщил, что один человек мог заразить коронавирусом 1,5 тыс. человек из-за нескольких факторов, в частности, из-за особенности иммунной системы самого суперраспространителя.

Таким образом врач прокомментировал сообщение руководителя филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александра Семенова о максимальном случае суперраспространения коронавируса в России. Так, Семенов рассказал, что одному гражданину удалось распространить COVID-19 среди 1,5 тыс. человек.

«Организм такого заболевшего создает благоприятные условия для более быстрой репликации вирусных частиц и большего выброса их во внешнюю среду», — приводит слова специалиста телеканал «360» в субботу, 7 августа.

Шунков уточнил, что другими причинами могли стать образ жизни и профессиональная деятельность больного. Так, врач указал, что этот человек мог посещать места большого скопления людей, где не соблюдалась социальная дистанция.

Однако выявлять таких суперраспространителей крайне сложно, заявил эпидемиолог.

«Бывало так, что отстраняли здоровых, которые, вероятнее всего, могли заразиться, и оставляли на работе контактных, которые в итоге заболевали. И цепочка заражений продолжалась», — отметил Шунков.

Ранее в этот день российский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что пока пандемия коронавируса не закончена и непонятно, кто может оказаться так называемым суперраспространителем инфекции. В целях безопасности следует носить защитные маски, причем не только тем, кто находится в группе риска, а вообще всем.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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