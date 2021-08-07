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Эксперты назвали любимых домашних питомцев россиян

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У 76% россиян есть домашние животные, при этом предпочтение граждане РФ отдают кошкам. Это следует из опроса, который провел сервис «СберСтрахование» в преддверии Всемирного дня кошек, отмечаемого 8 августа.

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Опрос проводился среди жителей российских городов с населением более 500 тыс. человек. Собак держат дома 34% опрошенных, еще у 9% есть рыбки, птицы, рептилии или грызуны.

Чаще всего котов и кошек заводят в Самаре, Санкт-Петербурге, Москве, Ульяновске и Ярославле: там эти питомцы есть у 47% семей, говорится в релизе, поступившем 7 августа «Известиям».

В Пензе и Тольятти кошки есть в 46% семей, немного уступают Екатеринбург, Рязань и Саратов — там кошки есть у 45% респондентов.

«Купить питомца рассчитывают 37% будущих кошатников, однако в среднем по стране потенциальные хозяева готовы потратить на это 1,1 тыс.», — отмечается в релизе.

Москвичи за кошку готовы заплатить 1,79 тыс. рублей, петербуржцы — 1,59 тыс. рублей, а омичи — 1,53 тыс. рублей.

63% планируют взять кошку из приюта или получить бесплатно. Почти 30% из тех, кто хотел бы завести кошку, мечтают о породе мейн-кун, еще 10% — о шотландской вислоухой, по 7% — о британской и бенгальской кошках, по 5% — абиссинской и сиамской.

Что касается собак, то заплатить за щенка жители Санкт-Петербурга могут 5 тыс. рублей,
Москвы — 4,73 тыс. рублей, Владивостока — 3,92 тыс. рублей. Будущие собачники предпочитают померанского шпица (18%), сибирского хаски (12%), чихуахуа (9%), немецкую овчарку (9%) и лабрадора-ретривера (8%).

Исследование проводилось в июле 2021 года в 37 российских городах методом телефонного опроса.

В мае стало известно, что треть жителей страны хотели бы брать в офис своих домашних питомцев. Активнее всего за pet-friendly-офисы выступают россияне в возрасте 25–34 лет — 45%.

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