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Певица МакSим смогла пообщаться с родными по видеосвязи

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Певица МакSим (Марина Абросимова) постепенно восстанавливается, артистка уже общалась с родителями и дочерьми по видеосвязи через доктора. Об этом рассказала «Известиям» в субботу, 7 августа, пиар-менеджер певицы Яна Богушевская.

«Восстанавливается потихоньку. Общалась с родителями и дочками по видеосвязи через доктора, телефон ей тоже пока не дают в реанимации. Ее (певицу — Ред.) не выпишут сразу, ее переведут из реанимации в обычную палату восстанавливаться дальше», — сказала Богушевская.

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По словам пиар-менеджера артистки, «это долгий процесс».

О том, что МакSим полностью пришла в себя и находится в ясном сознании стало известно накануне. Отмечалось, что артистка уже активно общается с медицинским персоналом.

4 августа Богушевская сообщила, что артистка чувствует себя «по-боевому» и настроена на выписку. Абросимова, по словам менеджера, может сама сидеть на кровати и свешивать с нее ноги. Однако полностью вставать исполнительнице пока не разрешают врачи.

Тем не менее, согласно сообщению, о полном выздоровлении артистки говорить пока рано — певице предстоят продолжительные терапевтические процедуры.

3 августа MaкSим окончательно вывели из состояния медикаментозного сна, в котором она пробыла около полутора месяцев.

23 июля директор певицы Маргарита Соколова отметила, что у Абросимовой есть проблемы с легкими и сбои в организме, но при таком тяжелом течение COVID-19 это неизбежно.

О госпитализации 38-летней МакSим стало известно 15 июня. Артистка сообщила в соцсетях, что несколько дней чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

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