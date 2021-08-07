Российских военных медиков наградили на базе Хмеймим в Сирии

В Международный день «Врачи мира за мир» российские военные медики на авиабазе Хмеймим получили награды. Специалисты из России вылечили более 2 тыс. мирных жителей Сирии, половина из которых — дети.

В рамках торжественного мероприятия командующий группировкой войск РФ в Сирии Евгений Никифоров поблагодарил врачей за их работу.

Во многих сирийских населенных пунктах, в том числе в провинции Хасеке, нет местных врачей, поэтому заболевшим не к кому обратиться. Единственная возможность узнать, что со здоровьем — попасть на прием к российским врачам.

«За последние полгода свыше 2,1 тыс. местных жителей, среди которых более 1,2 тыс. детей, получили медицинскую помощь от российских специалистов в более чем 20 районах страны», — рассказал замначальника медслужбы группировки ВС РФ в Сирии Андрей Чуров.

По его словам, в составе российских медицинских бригад работают анестезиологи, терапевты, хирурги, отоларингологи, офтальмологи, неврологи, стоматологи, дерматологи и другие специалисты. Они оказывают амбулаторную помощь населению в населенных пунктах, наиболее пострадавших от незаконных вооруженных формирований, добавил Чуров.

19 июня военные врачи РФ провели учения в Сирии в преддверии Дня медработника. Отмечается, что вызовов по реальной тревоге не случалось долгое время, но тем не менее военный госпиталь ведет свою работу в дежурном режиме, а также работает с больными.