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США могут объявить о новых санкциях против Белоруссии 9 августа

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О новых санкциях в отношении Белоруссии администрация президента США Джо Байдена может объявить уже в понедельник, 9 августа, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в американском конгрессе.

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При этом не уточняется, в отношении кого конкретно будут направлены новые рестрикции.

В публикации указали на слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая рассказала журналистам, что в ходе своего визита в Вашингтон в июле она предоставила администрации Байдена список компаний, монополизированных, по ее мнению, президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его соратниками, включая «Беларуськалий», а также нефтяные, лесные и сталелитейные предприятия.

Она призвала американские власти ввести более строгие санкции, назвав предыдущие скорее «символическими» и «мягкими», которые не способны ударить по режиму.

Подчеркивается, что санкции будут озвучены специально в годовщину президентских выборов в Белоруссии, которые проходили в 2020 году. По данным ЦИК республики, победил Александр Лукашенко (80,1% голосов).

Тихановская находится с визитом в США с 18 июля, там она встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд. Однако по итогам встречи она сообщила, что не получила от американских властей обещания ввести секторальные санкции против Минска.

28 июля она провела встречу с американским лидером Джо Байденом. После беседы она заявила, что призвала американского лидера помочь сделать республику «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Она подчеркнула, что рада встрече с американским лидером. Однако в США официальных заявлений по прошедшей встрече не делали.

За неделю до этого Белый дом по итогам встречи Тихановской с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном опубликовал заявление о том, что Вашингтон продолжит привлекать «режим президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности за свои действия», в том числе посредством санкций.

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