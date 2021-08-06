Путин поздравил строителей с грядущим профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин в связи с приближающимся Днем строителя поздравил российских строителей, инженеров и архитекторов. К представителям этих профессий глава государства обратился в пятницу, 6 августа, на церемонии запуска завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии.

«Дорогие друзья, ваш труд по праву пользуется особым уважением и почетом в обществе. Строитель — это не только профессия, это имя нарицательное. Строить, созидать — нет ничего более интересного и почетного», — сказал глава государства.

Российский лидер также поздравил с праздником других представителей строительных профессий.

«Хотел бы поздравить с этим профессиональным праздником участников возведения нового завода, а также всех российских строителей: инженеров, архитекторов, изыскателей, проектировщиков, представителей других строительных профессий», — добавил Путин.

День строителя в России отмечается каждое второе воскресенье августа. В этом году праздник выпадает на 8 августа.

В пятницу глава государства дал старт работе нового завода по производству сухих строительных смесей, который был построен в Абзелиловском районе Башкирии. Как отмечала накануне пресс-служба Кремля, открытие предприятия позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе.