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Футболист Пабло признан лучшим игроком матча «Уфа»–«Локомотив»

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Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Пабло признан лучшим игроком матча третьего тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) «Уфа»–«Локомотив». Встреча команд состоялась в пятницу, 6 августа.

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Бразильский футболист отыграл все 90 минут матча, пишет «Спорт-Экспресс».

У «Локомотива» на данный момент семь очков. Тем временем «Уфа» получила первое очко в чемпионате.

В ходе матча первым отличился полузащитник Олег Иванов из «Уфы». Во второй половине встречи «Локомотив» смог сравнять счет. Гол забил вышедший на замену нападающий Виталий Лисакович.

1 августа на «Ростов Арене» петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 4:2.

Позже сообщалось, что «Ростов» по итогам матча второго тура «Тинькофф РПЛ» намеревался обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за нарушения правил на 29-й минуте, вследствие которого был забит мяч в ворота команды.

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