«Зенит» обыграл «Ростов» в рамках второго тура РФПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в матче второго тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» со счетом 4:2. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил «Спорт-Экспресс».

Игра состоялась на «Ростов Арене». В составе победителей дубль оформил Александр Ерохин (29, 90+5), также мячами отметились Сердар Азмун (пенальти, 35) и Вендел (75). У проигравших голы забили Николай Комличенко (пенальти, 45+2) и Максим Осипенко (85).

Таким образом, по итогам двух прошедших матчей и двух побед «Зенит» набрал шесть очков и сейчас занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» пока не набрал ни одного очка и находится на 15-й строчке с двумя поражениями.

В следующем туре «Зенит» 7 августа примет «Краснодар», «Ростов» на следующий день в гостях сыграет с «Химками».

31 июля футболисты «Локомотива» одержали победу над ЦСКА в матче второго тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги». Московское дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу красно-зеленых.