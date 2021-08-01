Прямой эфир
Спорт
«Зенит» обыграл «Ростов» в рамках второго тура РФПЛ
Интернет
Apple удалила из App Store приложение для знакомств противников вакцин
Экономика
В Европе заявили о сокращении «Газпромом» объема закачки газа в хранилища
Спорт
Матч «Урал» — «Нижний Новгород» прервали из-за отключения света
Общество
Испытания вакцины от COVID-19 «Бетувакс» планируют начать в сентябре
Мир
Модуль «Наука» крутанул МКС на полтора оборота
Спорт
Чемпионка Олимпийских игр Позднякова заявила о планах уйти в декрет
Происшествия
В Якутске произошел прорыв газопровода
Общество
В Санкт-Петербурге выпал град в первый день августа

«Зенит» обыграл «Ростов» в рамках второго тура РФПЛ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в матче второго тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» со счетом 4:2. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил «Спорт-Экспресс».

«Заболотный уже в Сочи был фантастическим нападающим»
Защитник «Уфы» Мориц Бауэр — о стартовом поражении от ЦСКА, игровом стиле и целях на сезон

Игра состоялась на «Ростов Арене». В составе победителей дубль оформил Александр Ерохин (29, 90+5), также мячами отметились Сердар Азмун (пенальти, 35) и Вендел (75). У проигравших голы забили Николай Комличенко (пенальти, 45+2) и Максим Осипенко (85).

Таким образом, по итогам двух прошедших матчей и двух побед «Зенит» набрал шесть очков и сейчас занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» пока не набрал ни одного очка и находится на 15-й строчке с двумя поражениями.

В следующем туре «Зенит» 7 августа примет «Краснодар», «Ростов» на следующий день в гостях сыграет с «Химками».

31 июля футболисты «Локомотива» одержали победу над ЦСКА в матче второго тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги». Московское дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу красно-зеленых.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021