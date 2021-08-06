«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Встреча «Локомотива» и «Уфы» в пятницу, 6 августа, в матче третьего тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) завершилась ничьей.

Матч закончился со счетом 1:1, при этом «Локомотив» в меньшинстве ушел от поражения, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Уфа» открыла счет в добавленное к первому тайму время, полузащитник Олег Иванов успешно реализовал пенальти.

Главный арбитр Иван Сиденков показал вторую желтую карточку полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову, допустившему нарушение правил в своей штрафной.

Во второй половине матча «Локомотив» смог сравнять счет. Гол забил вышедший на замену нападающий Виталий Лисакович.

У московского клуба на данный момент семь очков. Тем временем «Уфа» получила первое очко в чемпионате.

Ранее, 1 августа, на «Ростов Арене» петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 4:2. Позднее сообщалось, что «Ростов» по итогам матча второго тура РПЛ намеревался обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за нарушения правил на 29-й минуте, вследствие которого был забит мяч в ворота команды.