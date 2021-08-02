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«Ростов» намерен обратиться в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»

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Футбольный клуб «Ростов» по итогам матча второго тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» с «Зенитом» намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

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«Мы не согласны с некоторыми эпизодами встречи, в частности нарушением правил на 29-й минуте, вследствие которого был забит мяч в наши ворота. Также у нас есть вопросы по моменту с неназначенным пенальти на Николае Комличенко на 32-й минуте матча», — приводит слова пресс-службы клуба ТАСС.

В воскресенье на «Ростов Арене» петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 4:2.

Таким образом, по итогам двух прошедших матчей и двух побед «Зенит» набрал шесть очков и сейчас занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» пока не набрал ни одного очка и находится на 15-й строчке с двумя поражениями.

В следующем туре «Зенит» 7 августа примет «Краснодар», «Ростов» на следующий день в гостях сыграет с «Химками».

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