Поздняков поздравил российских гандболисток с выходом в финал на ОИ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в пятницу, 6 августа, поздравил российских гандболисток с выходом в финал Олимпийских игр в Токио и заявил, что спортсменки прибавляют с каждым новым матчем.

«Поздравляю всю команду. Девочки отлично выступают здесь, но главное, прибавляют от игры к игре. Это обнадеживает: надеюсь, что в финале это продолжится и мы увидим в их исполнении самую фееричную игру на Олимпиаде», — сказал Поздняков.

В беседе с журналистами он отметил, что девушки играли грамотно, при этом хорошо организовав оборону.

Российские гандболистки обыграли в полуфинале Игр команду Норвегии. Встреча завершилась со счетом 27:26, сообщает «Спорт-Экспресс».

В финале 8 августа сборная ОКР по гандболу встретится с командой Франции.

Ранее в этот день российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 кг. В финале турнира россиянин победил белоруса Магомедхабиба Кадзимагомедова со счетом 7:0.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимает участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.