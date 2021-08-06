В ГД оценили заявление о неготовности Грузии восстановить дипотношения с РФ

На фоне того, что Грузия постепенно начала разворачиваться в сторону более плотного диалога с Россией, ряд государств по указанию США призвали РФ отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии, таким образом дав сигнал грузинским властям отказаться от сближения с Москвой. Об этом в пятницу, 6 августа, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Депутат напомнил, что дипломатические отношения между РФ и Грузией были разорваны после событий августа 2008 года. Тем не менее в течение следующих 13 лет шел диалог на различных площадках, на которых заявлялось о необходимости искать пути решения проблем и восстанавливать отношения между странами, добавил он.

«Понимая то, что Грузия начинает разворачиваться к более плотному диалогу с РФ, по указанию Белого дома ряд государств, в том числе Франция, Великобритания и примкнувшие к ним «величайшие акулы международной политики» — Албания и Эстония, — подписали соглашение о том, что они требуют от России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Это был сигнал для грузинского руководства, в том числе для правящей партии, о том, что не надо идти по этому пути, и сближение Грузии и России наносит большой вред той дорожной карте, которая сегодня существует в Госдепе», — пояснил Водолацкий.

Политик указал на то, что реакция на такой призыв последовала, и грузинская правящая партия заявила о том, что не будет проводить дальнейшие консультации и действия, пока РФ не откажется от признания Южной Осетии и Абхазии.

При этом депутат отметил, что в большей степени диалог с РФ нужен именно Грузии и ее экономике. Однако из-за того, что страна становится «экспериментальной площадкой для структур НАТО», грузинский народ оказывается заложником этой ситуации и «подопытными кроликами» геополитики, заключил он.

Ранее в этот день глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил о том, что Грузия не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией из-за признания РФ независимости Абхазии и Южной Осетии. При этом он отметил, что страна готова обсуждать с РФ вопросы углубления торговых, экономических и гуманитарных вопросов.

Накануне ряд западных стран в совместном заявлении призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Документ подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания.

Заявление, как отмечается, приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва признала обе республики, отразив вооруженную агрессию Грузии против них.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями», комментируя данный призыв, указал на то, что западные страны во главе с Великобританией любят использовать любой информационный повод, для того чтобы начать очередную антироссийскую кампанию.

Грузия прервала дипломатические отношения с РФ из-за признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Тогда войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Независимость республики признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.

Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Граница Южной Осетии с Грузией по решению югоосетинских властей была полностью закрыта с сентября 2019 года.