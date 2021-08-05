В СФ назвали причину призыва Запада отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Западные страны во главе с Великобританией любят использовать любой информационный повод для того, чтобы начать очередную антироссийскую кампанию. Об этом в четверг, 5 августа, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя призыв семи государств к России отозвать признание Южной Осетии и Абхазии.

Сенатор отметил, что в преддверии годовщины августовских событий 2008 года данные государства пытаются побудить Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии.

«Во-первых, Россия — самостоятельное государство, которое само принимает решение о признании того или иного государства. Во-вторых, когда там уничтожали российских миротворцев, почему-то эти страны молчали, не осудили ту же Грузию», — указал Джабаров.

Также политик указал на то, что, по мнению этих стран, де-факто признавать Косово — это нормально, но при этом признавать Южную Осетию и Абхазию РФ не имеет права.

«Если мы считаем необходимым признать эти государства, мы их признаем, вмешиваться в нашу внешнюю политику не советуем никому», — заключил сенатор.

Ранее в этот день ряд западных стран в совместном заявлении призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Документ подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания.

Заявление, как отмечается, приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва признала обе республики, отразив вооруженную агрессию Грузии против них.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Независимость республики признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.

Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Граница Южной Осетии с Грузией по решению югоосетинских властей была полностью закрыта с сентября 2019 года.