Адвокат прокомментировал видео с признанием националиста Марцинкевича

Адвокат семьи националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, Алексей Михальчик прокомментировал публикацию видео с признаниями его причастности к убийствам мигрантов в Москве. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«К нему (Марцинкевичу. — Ред.) приезжали сотрудники правоохранительных органов, которым он давал некие признательные показания. [...] Из того, что мне известно, эти показания навязаны ему путем именно воздействия... Мы будем просить следственные органы Челябинской области провести проверку этого допроса, в каком состоянии он давался»,— заявил Михальчик.

По словам адвоката, «люди зачастую признаются и в гораздо более серьезных преступлениях, к которым не имеют отношения».

На видео, опубликованном ранее в этот день, Марцинкевич рассказывает о своей причастности к убийствам мигрантов, в которых подозревали его и сообщников.

Как сообщали следователи, с 2013 по 2014 год Тесак и его подельники из движения «Оккупай-наркофиляй» нападали в столице на людей, которых считали торговцами спайсами. Злоумышленники использовали электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, потерпевших избивали, отбирали вещи и обливали краской с целью унизить.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. В мае 2019 года Мосгорсуд признал приговор законным.

В сентябре 2020 года 36-летнего Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По официальной версии, он совершил самоубийство.

В октябре того же года в распоряжении РЕН ТВ появилась независимая экспертиза тела Марцинкевича, которая проводилась специалистом ООО «Судебно-медицинский эксперт», врачом Еленой Кучиной по просьбе адвоката семьи националиста, Алексея Михальчика. Согласно документу, Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе ранения, которые были обнаружены на его теле.

Кроме того, были найдены три предсмертные записки, где Марцинкевич отрицал свою вину и писал, что его «сломали» в Красноярске. В красноярском УФСИН отвергли обвинения в применении к нему силы.