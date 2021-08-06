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Опубликовано видео допроса с признаниями националиста Марцинкевича

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В Сети появилась видеозапись допроса националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, который был осужден за возбуждение ненависти и вражды, разбой и хулиганство. Видео опубликовал 6 августа телеканал РЕН ТВ.

На видео Марцинкевич рассказывает о своей причастности к убийствам мигрантов, в которых подозревали его и сообщников.

«Помогал привезти гастарбайтеров на эту базу, прятать головы. Помогал переносить тела. И потом подбрасывал головы в районе Гольяново», — говорит Тесак.

Ранее, в сентябре, официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала в интервью kp.ru, что Тесак раскаялся и рассказал об убийствах в 2007 году и других преступлениях. По ее словам, Марцинкевич способствовал установлению обстоятельств преступлений и был готов указать следствию место захоронения тел погибших. Именно поэтому было инициировано его этапирование в Москву для того, чтобы проверить эту информацию, провести проверки показаний для обнаружения места захоронения погибших.

Сошел с этапа: что известно о смерти националиста Тесака
Известный радикал Максим Марцинкевич был обнаружен мертвым в камере СИЗО

По версии следователей, также с 2013 по 2014 год Тесак и его подельники из движения «Оккупай-наркофиляй» нападали в Москве на людей, которых они считали торговцами спайсами. Злоумышленники использовали электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, потерпевших избивали, отбирали вещи и обливали краской с целью унизить.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. В мае 2019 года Мосгорсуд признал приговор законным. Незадолго до этого, в июне 2017 года, огласили приговор девяти другим членам группировки, возглавляемой Марцинкевичем. Им назначили сроки от трех до 10 лет колонии.

В сентябре 2020 года тело 36-летнего Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По официальной версии, он совершил самоубийство. При этом отец националиста отказался верить в версию о суициде, он назвал произошедшее убийством.

В октябре того же года в распоряжении телеканала РЕН ТВ появилась независимая экспертиза тела Марцинкевича, которая проводилась специалистом ООО «Судебно-медицинский эксперт», врачом Еленой Кучиной по просьбе адвоката семьи националиста, Алексея Михальчика.

Согласно документу, Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе ранения, которые были обнаружены на его теле. По мнению эксперта, с теми ранениями, которые есть на теле покойного, он не мог покончить с собой тем способом, который указан в официальной версии.

Между тем были найдены три предсмертные записки: две из них были в камере погибшего, одну во рту Тесака обнаружили судмедэксперты. В своем послании националист утверждает, что не совершал убийств, в которых его обвинили, однако признался, что оговорил других фигурантов. На клочке бумаги, который нашли во рту Марцинкевича при вскрытии, сообщалось, что он непричастен к убийствам мигрантов и его «сломали» в Красноярске. В красноярском УФСИН отвергли обвинения в применении к арестанту силы.

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