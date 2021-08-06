Уголовное дело возбудили против сотрудников ИВС после массового побега

Уголовное дело возбудили по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания (ИВС) Истры, приведшего к побегу пяти заключенных. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает Следственный комитет (СК) РФ.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС ОМВД России по Истре, приведшего к побегу пятерых человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного по факту побега из органов МВД в следственные органы СК по Московской области.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора ранее в этот день. Как сообщают корреспонденты «Известий», они открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. При этом, предположительно, мужчины использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах.

Имена сбежавших — Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря. По информации источника «Известий», Цуркану был осужден за применение насилия в отношении представителя власти, однако его проверяли на причастность к другим преступлениям.

Грозаву, Бутнару и Тетеря проходят по одному делу — им инкриминируют больше 20 эпизодов — это разбойные нападения, кражи и хищение оружия.

Как сообщает Telegram-канал «112», дежурный подмосковного ИВС вечером перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из беглецов, не закрыв «кормушку». Сейчас сотрудник задержан. Отмечается, что в камере осталось двое заключенных, которые утверждают, что спали и ничего не видели.

На данный момент сбежавших ищут. В Истру уже выехала комиссия для установления обстоятельств побега пятерых заключенных из изолятора.