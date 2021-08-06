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Уголовное дело возбудили против сотрудников ИВС после массового побега

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Уголовное дело возбудили по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания (ИВС) Истры, приведшего к побегу пяти заключенных. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает Следственный комитет (СК) РФ.

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«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС ОМВД России по Истре, приведшего к побегу пятерых человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного по факту побега из органов МВД в следственные органы СК по Московской области.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора ранее в этот день. Как сообщают корреспонденты «Известий», они открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. При этом, предположительно, мужчины использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах.

Имена сбежавших — Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря. По информации источника «Известий», Цуркану был осужден за применение насилия в отношении представителя власти, однако его проверяли на причастность к другим преступлениям.

Грозаву, Бутнару и Тетеря проходят по одному делу — им инкриминируют больше 20 эпизодов — это разбойные нападения, кражи и хищение оружия.

Как сообщает Telegram-канал «112», дежурный подмосковного ИВС вечером перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из беглецов, не закрыв «кормушку». Сейчас сотрудник задержан. Отмечается, что в камере осталось двое заключенных, которые утверждают, что спали и ничего не видели.

На данный момент сбежавших ищут. В Истру уже выехала комиссия для установления обстоятельств побега пятерых заключенных из изолятора.

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