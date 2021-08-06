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В Истру выехала комиссия МВД для установления обстоятельств побега заключенных

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В подмосковный город Истра выехала комиссия для установления обстоятельств побега пятерых заключенных из изолятора. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в ГУ МВД по региону.

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«В город Истра срочно выехала комиссия областного полицейского главка для установления обстоятельств побега пятерых задержанных за совершение преступлений из помещения изолятора временного содержания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления местонахождения и задержания совершивших побег.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора ранее в этот день. Как сообщают корреспонденты «Известий», заключенные открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Преступники, предположительно, использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах. Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии сбежавших.

Прокуратура Московской области установит причины и обстоятельства побега из изолятора временного содержания в Истре и даст оценку действиям ответственных лиц.

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