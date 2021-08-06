Российский телескоп «Спектр-РГ» подтвердил теорию Большого взрыва

Ряд открытий с помощью российско-германского космического телескопа «Спектр-РГ» подтвердил космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого взрыва, сообщил в пятницу, 6 августа, ученый секретарь Института космических исследований Андрей Садовский.

«Идет подтверждение модели Большого взрыва. Одним из открытий стало обнаружение очень далекого квазара (черной дыры в центре галактики, падение вещества в которые вызывает колоссальный выброс вещества и энергии — Ред.), то, что она образовывалась на ранних стадиях формирования Вселенной», — цитирует его «РИА Новости».

Теория Большого взрыва описывает рождение Вселенной из сингулярности — точки с минимальным размером и бесконечной плотностью и температурой. В настоящее время теорию Большого взрыва сочетают с теорией горячей Вселенной.

12 января международная группа астрономов обнаружила самый ранний и далекий квазар во Вселенной, полностью сформировавшийся спустя 670 млн лет после Большого взрыва.

В декабре прошлого года российская астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» увидела разрушение звезды, которая пролетела слишком близко от сверхмассивной черной дыры.

В феврале того же года астрономы обнаружили на расстоянии 390 млн световых лет от Земли последствия самого мощного выброса энергии во Вселенной с момента Большого взрыва.