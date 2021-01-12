Астрономы обнаружили самый далекий квазар во Вселенной

Самый ранний и далекий квазар во Вселенной, полностью сформировавшийся уже через 670 млн лет после Большого взрыва, открыла международная группа астрономов. Результаты их исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

Квазар, получивший название J0313-1806, находится на расстоянии более 13 млрд световых лет от Земли. Питаемый сверхмассивной черной дырой, он более чем в 1,6 млрд раз массивнее Солнца и более чем в 1000 раз ярче, чем вся наша галактика Млечный Путь.

Для определения точного расстояния до квазара ученые использовали комплекс радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама, 6,5-метровый телескоп Magellan Baade в Обсерватории Лас-Кампанас в Чили, телескопы Gemini в Чили и на Гавайах, а также обсерваторию WM Keck на Гавайях.

Квазары возникают, когда мощная гравитация сверхмассивной черной дыры в ядре галактики втягивает окружающий материал, который формирует вращающийся вокруг дыры диск. При этом высвобождается огромное количество энергии. Это делает квазар настолько ярким, что он часто затмевает остальную часть галактики.

По расчетам ученых, родительская галактика квазара должна была формировать звезды в 200 раз быстрее, чем наш Млечный Путь. Это указывает на то, что сама галактика росла очень быстро, а черная дыра в ее центре поглощала 25 солнечных масс каждый год.

Энергия, выделяемая при таком быстром питании, приводит в действие мощный поток ионизированного газа, который движется со скоростью примерно 20% от скорости света. Такие мощные оттоки в конечном итоге должны были остановить звездообразование в галактике, отмечают авторы статьи.

30 декабря сообщалось, что российская астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» увидела разрушение звезды, которая пролетела слишком близко от сверхмассивной черной дыры.