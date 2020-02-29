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Астрономы обнаружили мощнейший взрыв во Вселенной

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Фото: www.icrar.org
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Ученые обнаружили последствия самого мощного взрыва во Вселенной с момента Большого взрыва, то есть ее зарождения. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает Международный центр радиоастрономических исследований (ICRAR).

По словам профессора центра Мелани Джонстон-Холитт, взрыв произошел на расстоянии 390 млн световых лет — в районе сверхмассивной черной дыры в одной из галактик в сверхскоплении Змееносца.

Исследователь отметила, что взрыв произошел не мгновенно: он длился сотни миллионов лет, будто в замедленном движении. Астрономическое событие сопровождалось выбросом энергии, которая по своей величине превзошла предыдущий рекорд в пять раз.

Исследователи пока не установили причину взрыва и планируют провести более тщательные наблюдения, увеличив вдвое количество антенн.

Ранее в феврале старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин, выступая в Московском планетарии, рассказал об опасности взрыва Бетельгейзе. В этом случае лучи и частицы, посланные звездой, будут направлены в том числе и в сторону Земли.

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