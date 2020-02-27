Астрономы обнаружили в созвездии Льва пригодную для жизни экзопланету

Астрономы проанализировали все доступные параметры экзопланеты K2-18b, которая расположена в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли, и пришли к выводу, что на ней могут быть все условия для существования жизни земного типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

Планета была обнаружена в 2015 году на орбите звезды красного карлика K2-18. Ее радиус в 2,6 раза больше, а масса в 8,6 раз больше, чем у Земли.

В 2019 году результаты анализа данных космических телескопов «Кеплер», «Спитцер» и «Хаббл» показали, что в атмосфере планеты присутствует значительное количество водяного пара.

Британские ученые из Кембриджского университета, осуществили цифровое моделирование и выяснили, что на поверхности планеты вполне может находиться жидкая вода, а температура и состав атмосферы, обогащенной водородом, создают пригодные для возникновения жизни условия, передает «РИА Новости».

По данным моделирования, атмосфера составляет не более 6%от общей массы планеты, а скорее всего, гораздо меньше. Минимальное содержание водорода в ней может опускаться до одной миллионной доли процента, что аналогично содержанию в атмосфере Земли. Также вполне земными могут быть температуры и давления на поверхности водного океана, покрывающего K2-18b.

Авторы рассчитывают, что атмосферные параметры, полученные ими в данном исследовании, будут уточнены с помощью будущих наблюдений, в частности, с помощью космического телескопа Джеймса Вебба, оборудованного приборами для определения состава атмосфер экзопланет, который должен быть запущен в 2021 году.

В январе сообщалось, что исследовательский спутник TESS открыл первую планету в созвездии Рыб, которая похожа на Землю по размерам. При этом она находится на достаточно близком расстоянии от своей звезды, чтобы на ее поверхности появились условия для существования жидкой воды.