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Ученые рассказали об опасности звезды Бетельгейзе для спутников и космонавтов

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Фото: NASA
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Старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин, выступая в Московском планетарии, рассказал об опасности взрыва Бетельгейзе. В этом случае лучи и частицы, посланные звездой, будут направлены, в том числе, и в сторону Земли.

«Это будет безопасно здесь, на поверхности Земли, но довольно опасно для спутников и космонавтов», — сказал он.

Ученые будут знать о взрыве заранее, так как звезды выбросит огромное количество нейтринов. Специальные детекторы, установленные в США и Японии смогут их засечь.

«Так что за неделю мы предупредим. Но это будет в течение ближайших 10 тыс. лет», — сказал Сурдин.

Бетельгейзе — звезда в созвездии Ориона. Это красный гигант, светимость которого в 80-105 тыс. раз выше, чем у Солнца. Это одна из крупнейших известных астрономам звезд. В последнее время у Бетельгейзе наблюдались рекордные падения яркости. Расстояние до нее, по разным оценкам, составляет приблизительно от 613 до 880 световых лет.

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