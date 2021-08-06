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В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали более 16 тыс. человек

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Свыше 16 тыс. человек эвакуированы в американском штате Калифорния из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в четверг, 5 августа, в Twitter местного департамента экстренных служб.

«К 09:00 (19:00 мск) пожары в штате [Калифорния] привели к эвакуации около 16 тыс. человек», — отмечают местные власти.

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Жителей региона призывают как можно скорее эвакуироваться, «потому что любое мгновение может спасти жизнь».

Губернатор штата Гэвин Ньюсом подчеркнул, что администрация Калифорнии добилась у федерального правительства выделения дополнительных средств на борьбу с огнем.

Наибольшую опасность, как сообщается, в данный момент представляет пожар, получивший название Dixie, бушующий на территории более 112 тыс. га. Он уже признан шестым по площади горения за всё время наблюдений в штате.

Огнем за два часа был уничтожен город Гринвилл на северо-востоке Калифорнии, ведущий свою историю со времен «золотой лихорадки». Он добрался до него в ночь на четверг. Как сообщает агентство Associated Press, среди других строений в городе сгорели заправка, бар и гостиница. В городе до сих пор оставались здания, построенные более 100 лет назад.

Опасения спасателей вызывает также пожар River, вспыхнувший в среду вечером на территории округов Невада и Плейсер. Хотя на данный момент он полыхает на территории около 970 га, огнем в этом районе уничтожены уже более 40 построек.

По данным Национального межведомственного пожарного центра (NIFC), базирующегося в штате Айдахо, сейчас на западе страны огнем охвачена территория площадью более 788 тыс. га. В 14 штатах зафиксировано 100 крупных очагов. Наиболее тяжелая ситуация складывается в штатах Калифорния, Орегон, Монтана, Айдахо. С начала года выгорели более 1,3 млн га земли.

Ранее, 29 июля стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек. Тогда же Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров.

Также сообщалось о возгорании лесных массивов в Греции. Отмечалось, что лес горит на северной окраине Афин, на острове Эвбея, а также на полуострове Пелопоннес в областях Мессиния и Лакония и в ряде других регионов Греции.

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