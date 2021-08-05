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Ростуризм призвал туристов из России к осторожности из-за пожаров в Греции

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Ростуризм призвал отдыхающих в Греции россиян быть осторожными и соблюдать рекомендации властей страны в связи с лесными пожарами. Соответствующее заявление ведомства в четверг, 5 августа, поступило в распоряжение «Известий».

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Ведомство привело информацию посольства России, согласно которому лес горит на северной окраине Афин, на острове Эвбея, а также на полуострове Пелопоннес в областях Мессиния и Лакония и в ряде других регионов Греции.

«Таким образом, пока очаги возгорания находятся далеко от отелей и курортов, которые выбирают российские туристы. Основные туристические достопримечательности продолжают работу в прежнем режиме», — говорится в сообщении Ростуризма.

Уточняется, что власти страны рекомендовали проживающим в области Аттика, включая Афины, не выходить на улицу, а окна и двери держать закрытыми. На улицах следует использовать респираторы и защитные маски.

«Ростуризм призывает находящихся в Греции россиян быть бдительными, соблюдать рекомендации местных властей и по возможности воздержаться от поездок в районы, где горит лес. Россиянам, которые только собираются на отдых в Грецию, необходимо учитывать информацию о расположении очагов возгорания при планировании своего маршрута», — подчеркнули в ведомстве.

Как ранее указали в в Ассоциации туроператоров России (АТОР), Греция столкнулась с сильнейшей с 1987 года жарой. По данным заместителя министра по делам защиты граждан Греции Никоса Хардалиаса, со вторника по всей Греции зафиксировали более 40 новых очагов возгорания.

Так, пожары на этой неделе возникли на острове Эвбея (Эвия), где пришлось превентивно эвакуировать несколько деревень в горах, а во вторник, 3 августа, в районе Афин природный пожар привел к перекрытию автомагистрали, связывающей столицу с севером и югом страны.

Кроме того, пожары возникли на полуострове Пелопоннес, где зафиксировано самое серьезное возгорание. Туда на помощь в тушении огня в районе древней Олимпии прибыл российский самолет-амфибия Бе-200. Отмечается, что огонь не распространился на зону, где расположены отели, поэтому жизни и здоровью гостей, находящихся на отдыхе в данном регионе, ничего не угрожает.

Единичный небольшой очаг возгорания на острове Родос был оперативно потушен. На популярных у российских туристов островах Крит и Корфу пожары не зафиксированы.

Национальная служба по ЧС Греции объявила об эвакуации ряда населенных пунктов Илии и Аттики из-за угрозы пожара, говорится в сообщении ведомства в Twitter.

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