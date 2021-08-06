В Греции рассказали о помощи европейских стран в борьбе с пожарами

Ряд европейских стран окажут Греции помощь в борьбе с сильными пожарами, охватившими леса в центральной части Аттики. Об этом сообщил в четверг, 5 августа, на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас.

Речь, в частности, идет о Кипре, Франции, Швеции, Швейцарии и Румынии.

«Так, с Кипра прибыли 40 пожарных, которые борются с огнем в Ано-Варибомби (область Аттики), два кипрских самолета задействованы на Крите», — сказал Хардалиас.

По его словам, ночью ожидаются два самолета и 83 пожарных из Франции, еще два самолета прибудут из Швеции в пятницу, 6 августа. Из Румынии также в пятницу ожидаются 112 пожарных на 23 машинах, а из Швейцарии — три вертолета.

Он сообщил, что за содействием в тушении пожаров Афины обратились в Европейский механизм гражданской защиты.

Ранее, 4 августа, стало известно, что Россия также помогает Греции в тушении крупных лесных пожаров

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) указали, что Греция столкнулась с сильнейшей с 1987 года жарой.

Так, пожары на этой неделе возникли на острове Эвбея (Эвия), где пришлось превентивно эвакуировать несколько деревень в горах. В районе Афин природный пожар привел к перекрытию автомагистрали, связывающей столицу с севером и югом страны.

Кроме того, пожары возникли на полуострове Пелопоннес, где зафиксировано самое серьезное возгорание. Туда на помощь в тушении огня в районе древней Олимпии прибыл российский самолет-амфибия Бе-200. Отмечается, что огонь не распространился на зону, где расположены отели, поэтому жизни и здоровью гостей, находящихся на отдыхе в данном регионе, ничего не угрожает.