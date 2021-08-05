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Посол РФ в Каире рассказал об усилении мер безопасности на курортах Египта

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Посол РФ в Каире Георгий Борисенко прокомментировал уровень безопасности на курортах Египта. По его словам, российская сторона убедилась в том, что египетские власти кардинально усилили меры безопасности как на курортах, так и в аэропортах страны.

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Дипломат подчеркнул, что России было нелегко принять решение о возобновлении авиасообщение с Египтом после взрыва на борту пассажирского самолета, вылетевшего из Шарм-эш-Шейха в РФ в 2015 году.

После того как меры безопасности были усилены, подчеркнул Борисенко, РФ рассчитывает на безопасный и комфортный отдых россиян в стране.

«Потому рассчитываем, что российских туристов, которые хорошо помнят традиционное египетское гостеприимство и очень соскучились по Красному мору, ожидает безопасный и комфортный отдых», — написал посол в статье «О российско-египетских отношения», текст которой приводит «РИА Новости» 5 августа.

Посол выразил уверенность, что возобновление авиасообщения, которому предшествовала серьезная подготовка с обеих сторон, откроет огромные возможности для взаимодействия между Египтом и Россией в сфере туризма.

Если позволит ситуация с коронавирусом, то интенсивность авиарейсов, как отметил Борисенко, станет быстро нарастать.

С 9 августа авиакомпания «Россия» начнет выполнять рейсы из Москвы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Согласно планам египетской авиакомпании Fly Egypt, с 20 августа должны быть запущены рейсы из аэропорта Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой полетов один раз в неделю.

23 июля оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил авиаперевозчикам начать напрямую летать на курорты Египта из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Это значит, что на курорты Египта суммарно может выполняться по 20 еженедельных рейсов, 10 из которых — российской стороной и 10 — египетской.

В оперштабе подчеркнули, что решение об увеличении числа рейсов будет принято после визита делегации из России в Египет для оценки эпидемиологической обстановки в арабской республике.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта.

В ноябре 2015 года рейсы на курорты Египта были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург, жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека.

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, но рейсы были разрешены только в Каир.

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