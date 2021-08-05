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Путин поручил «найти золотую середину» в вопросе подключения сотовой связи в регионах

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Президент России Владимир Путин поручил правительству «найти золотую середину» между бюджетным финансированием и подключением вышек мобильных операторов за их счет. Об этом глава государства заявил в четверг, 5 августа, в ходе совещания с членами правительства.

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Российский лидер заслушал доклад главы Минцифры Максута Шадаева, который сообщил о том, что операторы связи испытывают трудности с подключением к электросетям в отдаленных регионах и тратят большие средства на обеспечение связью населенных пунктов.

«Михаил Владимирович [Мишустин], я вас прошу тогда дать поручения соответствующие ведомствам подготовить это, рассмотреть в ближайшее время на правительстве и найти вот эту «золотую середину» между бюджетным финансированием и повышением тарифов там, где это обосновано», — заявил глава государства.

Также Шадаев сообщил, что с 2023 года Минцифры планирует вводить запрет на установку в России базовых сетей LTE зарубежного производства. Как надеются в министерстве, это позволит существенным образом снизить зависимость телекоммуникационной инфраструктуры от зарубежных производителей.

9 июля сообщалось, что российским сотовым операторам придется построить в населенных пунктах с населением 500–999 человек сети 4G и обеспечить покрытие в 99% таких поселений, чтобы продлить разрешение на использование частот для LTE.

ГКРЧ обязала операторов покрывать LTE населенные пункты с населением более тысячи человек в 2013 году. Села и деревни с населением 100–500 человек подключает к LTE «Ростелеком» — для развертывания сетей более чем в 24 тыс. населенных пунктов ему выделили частоты 2,3–2,4 ГГц.

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