«Песни моих друзей мотивируют меня, поэтому я их и выбрал»

Российский боксер Альберт Батыргазиев 5 августа завоевал золотую медаль в категории до 57 кг на Олимпийских играх. Это первое золото для наших боксеров в Токио. Другой представитель России, Глеб Бакши, в категории до 75 кг уступил бразильцу Эберту Консейсану Соузе в полуфинале и остался с бронзой.

В полуфинале Батыргазиев встречался с трехкратным чемпионом мира кубинцем Ласаро Альваресом, которому до этого дважды проигрывал. Альберту понадобилось некоторое время на раскачку, а потом он задавил Альвареса прессингом, почти безостановочно работал сериями и в итоге победил. В финале 23-летнего Батыргазиева ждал соперник попроще, но тоже довольно титулованный — его ровесник, серебряный призер ЧМ-2017 американец Дюк Рэган.

Россиянин уверенно выиграл два раунда. Понимая, что дело идет к поражению, Рэган в третьем раунде стал вкладываться в каждый удар. Впрочем, на всю дистанцию его не хватило — концовка вновь осталась за Батыргазиевым. Более того, в последние секунды американец стоял на месте — будто выигрывал он, а не россиянин, хотя всё было очевидно. Рэган забрал последний раунд (четверо судей — за него, один — за Батыргазиева), но проиграл бой 2-3. Если взглянуть на счет, то можно подумать, что поединок был равным. На самом же деле Батыргазиев выглядел намного лучше, на ринге находились боксеры разных уровней.

После боя Альберт с удовольствием ответил на многочисленные вопросы журналистов, в том числе о родном Нижневартовске, песне про воина Батыра и о возможности реванша с американцем на профессиональном ринге.

— Альберт, какие ощущения после завоевания золота?

— Удалось всех порадовать. Я старался! Сдержал свое обещание, которое дал родным. Меня это мотивировало. Самое тяжелое — это борьба с весом. А в ринге просто хотелось получать удовольствие.

— Вы же начинали с кикбоксинга?

— Я всегда мечтал заниматься боксом. Поначалу пробовал и бокс, и кикбоксинг. Спустя год я уже окончательно перешел в бокс. Хотел показать себя на взрослом уровне, тренеры говорили всегда: «Альберт, успехи по юниорам — это хорошо, но сильно не зацикливайся. Весь бокс начинается только на взрослом уровне». В 18 лет я стал чемпионом России по кикбоксингу, в том же году выиграл и чемпионат России по боксу в Грозном. Тогда передо мной открылось очень много дверей. Одна из них — Олимпиада.

Поехать на Олимпиаду и вернуться с золотом — это мечта. Я хотел продолжить дело старших товарищей Евгения Макаренко, Александра Малетина. Очень рад, что мне удалось сдержать данное себе слово. Мой город — Нижневартовск — заслуживал золотой олимпийской медали, то же самое касается всего региона и страны. Рад, что смог оправдать ожидания. Скоро эта медаль поедет через Москву в Нижневартовск.

— Медаль — первый шаг к чему-то большему или уже достигнутая цель?

— Это еще одна медаль в мою копилку. Постараюсь увеличивать количество своих наград. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, всё впереди. Будем дальше радовать своими победами. Я доволен, что очень много людей смотрит бокс, это красивый вид спорта, он объединяет людей.

— Показалось, что финальный бой для вас прошел довольно легко.

— Это лишь ощущение со стороны, бой был тяжелым. Все бои здесь получились для меня трудными. На этих соревнованиях нет легких соперников. Одно участие на Олимпиаде чего только стоит. Здесь нельзя недооценивать соперника, к каждому отдельно готовился. Любой мог показать хороший бокс и победить, здесь собрались только самые сильные. Рад, что мне удалось завоевать золото и доказать всем, в первую очередь судьям, что я достоин этой победы.

— Интересен ли вам потенциальный реванш финала уже на профессиональном уровне?

— Думаю, это будет дополнительным стимулом продолжать трудиться, чтобы встретиться в профессиональном боксе со своим оппонентом. Мы занимаемся хорошим делом. Главное, чтобы наш бокс нравился зрителям. Бывают и взлеты, и падения, надо быть готовым.

— Какой бой был самым тяжелым на Олимпиаде?

— Все бои были тяжелыми, от первого до последнего. Каждый соперник хорош в своем стиле. Любой может навалять тебе нормально, так что старался не терять концентрации. Настраивался на полуфинальный поединок, как на первый финал. Это был принципиальный бой. Я уже проигрывал этому сопернику, хотел взять реванш. Каждое поражение — это мотивация для работы.

— Что-нибудь в Токио запомнилось?

— Из-за пандемии мы особо не гуляли. Но в Олимпийской деревне обошел каждый угол. Из-за весогонки приходилось постоянно бегать, делать кардио. Было необходимо подсушиться.

— Сколько километров нарезали по деревне?

— Прилично!

— Можно ли сказать, что музыка, под которую вы выходите на ринг, стала вашим талисманом?

— Эта мелодия реально захватывает и заряжает. Песни моих друзей мотивируют меня, поэтому я их и выбрал. Это песня моего друга Арсланбека Султанбекова. У него много песен. В полуфинале выходил под песню «Домбра», а вторая про воина Батыра — «Мой Косай».

— Какие впечатления увозите с этой Олимпиады?

— Я столько лет шел к этой победе. У меня получилось реализовать поставленные цели и задачи. Много лет назад я пообещал, что привезу эту медаль. Моя страна, жди меня, золото едет в нашу державу!