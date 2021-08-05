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Путин поздравил Батыргазиева с золотом на Олимпиаде в Токио

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Президент России Владимир Путин поздравил российского боксера Альберта Батыргазиева с «золотым триумфом» в турнире весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована 5 августа на сайте Кремля.

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Ранее в этот же день Батыргазиев завоевал для сборной ОКР 15-ю золотую медаль, победив американца Дьюка Рэгана.

«Вы с честью выстояли в тяжелейшем финальном поединке, блестяще справились с поставленными задачами. Звание олимпийского чемпиона, о котором мечтает каждый спортсмен, — заслуженная награда за Ваше мастерство, трудолюбие и волю», — написал глава государства

Президент пожелал спортсмену успехов и всего самого доброго.

Также в четверг другой российский боксер Глеб Бакши, выступающий в категории до 75 кг, стал бронзовым призером ОИ в Токио. В полуфинале спортсмен уступил бразильцу Хеберту Соузе со счетом 4:1.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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