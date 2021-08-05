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Путин призвал реагировать на изменения ситуации с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин указал, что люди уже устали от коронавируса, однако необходимо реагировать на меняющуюся ситуацию. Такое заявление глава государства сделал в четверг, 5 августа, начиная совещание с правительством страны.

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«Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет. Тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», — сказал он.

Путин отметил, что на данный момент время отпусков находится в самом разгаре и многие отправились на отдых.

«Мы с вами должны оперативно реагировать на те вопросы, которые не можем оставить без особого внимания», — заметил президент.

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с российским лидером заявил, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился в основном за счет уменьшения числа выявляемых случаев в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Вместе с этим он обратил внимание на то, что в других регионах пока ситуация остается напряженной и рост отмечается.

В России на сегодняшний день выявлено 6 379 904 случая COVID-19, в том числе 23 120 случаев за минувшие сутки. С начала распространения коронавируса количество летальных исходов достигло 162 509, выздоровели 5 700 212 человек.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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