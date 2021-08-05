В России за сутки выявили 23 120 случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлено 23 120 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Москве (3227), Санкт-Петербурге (1911) и Подмосковье (1287).

За минувшие 24 часа из-за осложнений от COVID-19 скончались 794 человека, выздоровели 20 370 человек.

В общей сложности на сегодняшний день в стране выявлено 6 379 904 случая COVID-19. С начала распространения коронавируса количество летальных исходов достигло 162 509, выздоровели 5 700 212 человек.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Она подчеркнула, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации.

30 июля главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над коронавирусом. По его словам, введение препарата от COVID-19 служит гарантией того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме. Более того, решение сделать прививку до новой волны коронавирусной инфекции — это гражданская ответственность, указал он.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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