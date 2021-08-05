Российская прыгунья с шестом Сидорова гарантировала себе медаль ОИ

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова гарантировала себе медаль Олимпиады в Токио. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка обеспечила место в тройке лучших, после того как гречанка Екатерина Стефаниди не справилась с высотой 4,85 м, которую преодолели Сидорова, Кэти Нагеотт из США и Холли Брэдшоу из Великобритании.

Ранее в этот день борец вольного стиля сборной ОКР Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг.

Также в четверг российский борец-вольник Заурбек Сидаков завоевал для сборной ОКР 15-ю золотую медаль, победив американца Дьюка Рэгана.

Накануне российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золотую медаль Олимпийских игр в Токио в дуэтах.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.