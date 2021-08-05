Российский боксер Бакши остался недоволен бронзой на ОИ
Российский боксер Глеб Бакши в четверг, 5 августа, прокомментировал свое поражение бразильцу Эберту Соузе в полуфинале Олимпийских Игр в Токио.
«Ничего не буду говорить насчет судейства. Это не в моей компетенции. Надо посмотреть бой, проанализировать. Претензии к себе. Бронзой недоволен», — сказал он «Спорт-Экспрессу».
Ранее в этот день Глеб Бакши, выступающий в категории до 75 кг, стал бронзовым призером и принес сборной ОКР 54-ю медаль Игр-2020. Он уступил Соузе со счетом 4:1.
В финале за золото бразилец сразится с украинцем Александром Хижняком.
Накануне российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал Олимпийских игр в весовой категории до 91 кг. 24-летний спортсмен победил новозеландского боксера Дэвида Ньику в полуфинальном поединке со счетом 4:1.
XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.