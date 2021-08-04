Спортивный директор «Спартака» Попов сообщил об уходе из клуба

Спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что в четверг, 5 августа, напишет заявление об уходе из клуба, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По его словам, «последней каплей» стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем. Клуб намеревался оформить контракт с 24-летним футболистом за €10 млн, хотя на Transfermarkt он оценивался в €17 млн. Однако, как заявил Попов, владелец «Спартака» Леонид Федун отказал в сделке, назвав цену на аргентинца неадекватной.

Кроме того, Федун при отказе сослался на мнение бывшего тренера московской команды Доменико Тедеско.

«Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, притом что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой», — подчеркнул спортивный директор.

Также он заявил, что уже устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны жены владельца клуба Заремы Салиховой, которая влияет на кадровые решения клуба, даже не будучи официальным лицом красно-белых.

Спортивный директор указал, что не может мириться с «откровенным недоверием своей работе». По его словам, единственное, что в таких условиях остается сделать, — это покинуть клуб.

«Если команде ставят задачу бороться за чемпионство, то почему при этом не доверяют ни спортивному директору, ни главному тренеру? Может, Доменико формирует команду под себя?» — предположил Попов.

Комментируя решение Попова покинуть пост, владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что «бежать после поражений из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки, — это не мужской поступок».

Нынешний главный тренер 51-летний португалец Руй Витория 24 мая официально был представлен «Спартаком» как новый главный тренер команды. Его кандидатуру после ухода Тедеско предложил Попов.

Данное кадровое решение раскритиковала жена Федуна Зарема Салихова. Она также многократно скептически высказывалась о работе Попова в команде.