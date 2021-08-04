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ФБР раскрыло подробности инцидента со стрельбой у Пентагона

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Напавший накануне на офицера охраны Пентагона мужчина был вооружен ножом. Об этом сообщило в среду, 4 августа, Федеральное бюро расследований (ФБР).

В сообщении вашингтонского офиса ФБР в Twitter отмечается, что накануне утром 27-летний житель штата Джорджия, как только вышел из пришедшего к зданию американского министерства обороны автобуса, напал на офицера.

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«Завязалась драка, в ходе которой субъект смертельно ранил офицера Джорджа Гонсалеса», — сообщает ФБР.

Отмечается, что злоумышленник в ходе борьбы выхватил у офицера пистолет. Преступник также скончался. По предварительным данным, смертельное ранение погибший причинил себе сам.

При этом в ходе инцидента также пострадал прохожий, его доставили в больницу, а затем отпустили, поскольку ранение не представляло угрозы для жизни.

«Расследование инцидента продолжается», — заявили в ФБР.

Накануне служба охраны Пентагона (PFPA) сообщила, что здание ведомства заблокировано из-за инцидента со стрельбой вблизи. Издание Politico сообщало, что нападавший был ликвидирован полицейскими, в Пентагоне это не подтвердили.

При этом ведомство сочло преждевременным считать инцидент терактом. В тот же день министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ приспустить флаги на здании минобороны в честь гибели офицера.

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