Служба безопасности оцепила здание Пентагона

Здание Пентагона оказалось заблокировано из-за инцидента в транзитном центре минобороны США. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает служба охраны ведомства.

«Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим публику избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время», — сообщается в Twitter-аккаунте Агентства безопасности Пентагона.

Как в свою очередь сообщает Associated Press, Пентагон был заблокирован после нескольких выстрелов возле платформы метро, которая является частью транзитного центра ведомства. По данным агентства, в результате стрельбы погиб один человек. Репортер AP, как отмечается, услышал несколько выстрелов возле здания.

Уточняется, что поезда метро следуют мимо Пентагона в связи с проведением полицейского расследования.

1 августа в американском Куинсе произошла стрельба в прачечной, в результате которой пять человек получили ранения. Их жизни ничего не угрожает. По другим данным, пострадавших было шестеро. Мотивы нападения выясняют правоохранители.