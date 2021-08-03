Прямой эфир
Политика
Путин и президент Боливии обсудили борьбу с коронавирусом
Общество
Онищенко поддержал идею привить всех пожилых от COVID-19
Мир
В Крыму сочли невежеством слова Зеленского о принадлежности полуострова
Наука
Запуск Starliner на Международную космическую станцию снова отложили
Мир
Устроивший стрельбу у Пентагона ликвидирован
Мир
Эрдоган поблагодарил Путина и других лидеров за помощь в тушении лесных пожаров
Политика
В Совфеде оценили заявление Зеленского о принадлежности Крыма
Спорт
NYT отметила поддержку россиянами своих олимпийцев на Играх в Токио
Наука
Глава NASA рассказал о перспективах модуля «Наука»

Служба безопасности оцепила здание Пентагона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Здание Пентагона оказалось заблокировано из-за инцидента в транзитном центре минобороны США. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает служба охраны ведомства.

«Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим публику избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время», — сообщается в Twitter-аккаунте Агентства безопасности Пентагона.

Как в свою очередь сообщает Associated Press, Пентагон был заблокирован после нескольких выстрелов возле платформы метро, которая является частью транзитного центра ведомства. По данным агентства, в результате стрельбы погиб один человек. Репортер AP, как отмечается, услышал несколько выстрелов возле здания.

Уточняется, что поезда метро следуют мимо Пентагона в связи с проведением полицейского расследования.

1 августа в американском Куинсе произошла стрельба в прачечной, в результате которой пять человек получили ранения. Их жизни ничего не угрожает. По другим данным, пострадавших было шестеро. Мотивы нападения выясняют правоохранители.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021