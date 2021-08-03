Устроивший стрельбу у Пентагона ликвидирован

Угроза стрельбы у здания Пентагона устранена. Об этом во вторник 3 августа, сообщает Служба охраны Пентагона (PFPA).

«Место происшествия безопасно. Это всё еще действующее место преступления. Мы просим всех держаться подальше от входа в метро и автобусной платформы. Транспорт из Пентагона направлен в Пентагон-Сити», — сообщается в Twitter-аккаунте PFPA.

Издание Politico в свою очередь сообщило, что открывший стрельбу мужчина был ликвидирован охраной Пентагона и не смог проникнуть в здание. При этом, по данным газеты, в ходе перестрелки был ранен офицер. Ему оказывается медицинская помощь.

Ранее в этот же день PFPA сообщило, что здание ведомства заблокировано из-за инцидента в транзитном центре. Телеканал CNN отмечает, что персоналу Пентагона было запрещено покидать здание.

Американские СМИ со ссылкой официальные ведомства утончили детали произошедшего и сообщили о пострадавших, не уточнив их точное число. Associated Press передает, что Пентагон был заблокирован после нескольких выстрелов возле платформы метро, которая является частью транзитного центра. По данным агентства, в результате стрельбы погиб один человек. Уточнялось, что поезда метро следуют мимо Пентагона в связи с проведением полицейского расследования.