Прямой эфир
Экономика
РФ по итогам года может опередить Швейцарию по экспорту шоколада
Мир
США поставят в Грузию ракеты Javelin на $30 млн
Экономика
Россияне увеличили спрос на вторичку в ипотеку
Мир
Байден назвал ситуацию с COVID-19 в США трагедией
Мир
Иран отверг свою причастность к захвату судов в Оманском заливе
Армия
Военные в Ингушетии получат сверхзащищенные БТР-82
Мир
США проследят за делом о смерти главы «Белорусского дома на Украине»
Политика
Дистанционно проголосовать на выборах смогут 10 млн россиян
Общество
В Москве к выходным ожидается потепление до +27 градусов

Пентагон подтвердил гибель офицера после стрельбы у здания ведомства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пентагон подтвердил гибель сотрудника полиции, которого атаковали рядом со зданием оборонного ведомства США, об этом следует из распространенного во вторник, 3 августа, заявления министра обороны США Ллойда Остина.

Выстрел вхолостую: Байден пытается ужесточить оружейные законы
Инициативу президента-демократа вряд ли поддержат в Верховном суде США

«От лица всех, кто работает в Пентагоне, <...> я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье, близким и коллегам сотрудника охраны Пентагона, который погиб от ранений, полученных сегодня утром», — говорится в сообщении.

Глава Пентагона отдал приказ приспустить флаги на здании минобороны США в честь гибели полицейского.

Остин добавил, что расследование инцидента со стрельбой продолжается.

Ранее 3 августа служба охраны Пентагона (PFPA) сообщила, что здание ведомства заблокировано из-за инцидента со стрельбой в транзитном центре.

Издание Politico сообщило, что нападавший был ликвидирован полицейскими.

В Пентагоне позже подтвердили факт стрельбы у здания минобороны США. Отмечалось, что в результате инцидента было несколько пострадавших. При этом ведомство сочло преждевременным считать инцидент терактом. Расследование произошедшего взяло на себя ФБР, мотивы нападающего пока неизвестны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021