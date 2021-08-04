Пентагон подтвердил гибель офицера после стрельбы у здания ведомства

Пентагон подтвердил гибель сотрудника полиции, которого атаковали рядом со зданием оборонного ведомства США, об этом следует из распространенного во вторник, 3 августа, заявления министра обороны США Ллойда Остина.

«От лица всех, кто работает в Пентагоне, <...> я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье, близким и коллегам сотрудника охраны Пентагона, который погиб от ранений, полученных сегодня утром», — говорится в сообщении.

Глава Пентагона отдал приказ приспустить флаги на здании минобороны США в честь гибели полицейского.

Остин добавил, что расследование инцидента со стрельбой продолжается.

Ранее 3 августа служба охраны Пентагона (PFPA) сообщила, что здание ведомства заблокировано из-за инцидента со стрельбой в транзитном центре.

Издание Politico сообщило, что нападавший был ликвидирован полицейскими.

В Пентагоне позже подтвердили факт стрельбы у здания минобороны США. Отмечалось, что в результате инцидента было несколько пострадавших. При этом ведомство сочло преждевременным считать инцидент терактом. Расследование произошедшего взяло на себя ФБР, мотивы нападающего пока неизвестны.