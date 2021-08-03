В Пентагоне сочли преждевременным считать инцидент со стрельбой терактом

Глава Службы охраны Пентагона Вудро Куссе подтвердил факт стрельбы возле здания американского минобороны. Расследование инцидента ведет ФБР, указал во вторник, 3 августа.

«Около 10 утра был атакован офицер полиции Пентагона», — сказал он на брифинге в минобороны, трансляция которого велась в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

По его словам, в результате инцидента было несколько пострадавших. В настоящий момент беспокойств о том, что стрельба может продолжится, нет. При этом представитель охраны военного ведомства США не ответил на вопрос, кто подозреваемый и был ли он один. Кроме того, Куссе подчеркнул, что не будет подтверждать информацию о гибели офицера полиции или подозреваемого, открывшего стрельбу.

«Расследование ведется активно, я не могу вдаваться в детали», — добавил он.

В то же время он указал, что преждевременно считать произошедшее терактом.

«Это преждевременно. Мы не знаем о мотивации [нападавшего]», — подчеркнул Куссе.

Ранее в этот же день служба охраны Пентагона (PFPA) сообщила, что здание ведомства заблокировано из-за инцидента со стрельбой в транзитном центре. CNN отмечал, что персоналу Пентагона было запрещено покидать здание.

При этом официально подробности произошедшего неизвестны. По данным журналистов, неизвестный мужчина открыл стрельбу возле остановки метро, прилегающей к Пентагону.

Телеканал WDVM, в свою очередь, ссылаясь на департамент пожарно-спасательной службы Арлингтона, сообщил, что в результате инцидента есть несколько пострадавших.

В то же время издание Politico сообщило о том, что открывший стрельбу мужчина был ликвидирован полицейскими. В перестрелке, как уточнялось, пострадал офицер, его госпитализировали.

Позднее CNN со ссылкой на три источника в правоохранительных органах сообщил, что раненый полицейский скончался.

К настоящему моменту оцепление снято.

Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки в свою очередь заявила, что Белый дом находится в тесном контакте с Пентагоном после инцидента со стрельбой. В то же время она подчеркнула, что пока не может представить подробности произошедшего. Главы Пентагона в момент происшествия в здании не было.