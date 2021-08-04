Москва намерена на сессии ООН выдвинуть претензии работе ОЗХО

На 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Россия намерена указать на проблемы в деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также призвать Запад отказаться от политизации работы этой организации. Об этом в среду, 4 августа, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Так, в соответствии с документом РФ выступает против попыток западных государств политизировать работу ОЗХО в нарушение норм Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

«У нас также целый ряд претензий к работе других инспекционных миссий ОЗХО в САР, которые нарушают закрепленную в КЗХО методологию проведения расследований. Призываем руководство ОЗХО как можно скорее принять меры для выправления этой плачевной ситуации», — говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что действия Запада по наделению техсекретариата организации функциями «по установлению виновных» (атрибуция) в применении химоружия являются неприемлемыми.

Также в российском МИДе призвали к проведению беспристрастных расследований случаев химпровокаций со стороны антиправительственных сил в Сирии и всех проявлений «химического терроризма» на Ближнем Востоке.

16 июля заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить заявил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии. Ранее, 2 июля, в ЦПВС уже сообщали, что боевики совместно с неправительственной организацией «Белые каски» готовят инсценировку химической атаки в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, туда доставлено около 10 бочек с отравляющими веществами.

Ранее, в апреле, ОЗХО приняла резолюцию, согласно которой Сирия не будет иметь права участвовать в голосованиях на конференциях государств-участников и в исполнительном совете организации, а также избираться в его состав. Кроме того, также был предпринят ряд других ограничений в отношении республики. Причиной названо якобы применение Дамаском химоружия.

В ответ МИД Сирии выпустил заявление, в котором решительно осудил резолюцию об ограничении прав и привилегий арабской республики, принятую в среду в Гааге.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что принятая ранее резолюция об ограничении прав и привилегий Сирии в организации говорит о том, что структура превратилась в политический инструмент.

8 апреля 2020 года ОЗХО опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следственной группы, авиаудары в провинции Хама, в которой находится Эль-Латамна, с использованием снарядов с химоружием произвели сирийские ВВС. На следующий день МИД Сирии назвал данный доклад сфабрикованным, целью которого являлось искажение фактов и обвинение властей Сирии.