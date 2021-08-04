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Путин одобрил соглашение о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией

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Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации в среду, 4 августа.

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«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства», – говорится в тексте документа.

Также предписано одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив российскому внешнеполитическому ведомству вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.

После достижения договоренностей с югоосетинской стороной российскому МИДу поручено подписать указанное соглашение.

Ранее, в апреле, Госдума в окончательном чтении приняла законы о запрете двойного гражданства для госслужащих. В частности, один из документов предусматривает поправки в Трудовой кодекс России.

Проект закона в конце ноября 2020 года был внесен Путиным в нижнюю палату парламента. Российское правительство поддержало соответствующий законопроект 11 января.

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