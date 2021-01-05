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Число ставших россиянами иностранцев в 2020 году выросло на треть

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Российское гражданство получили в 2020 году более 560 тыс. иностранных граждан, что на 32% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали ТАСС во вторник, 5 января, в пресс-центре МВД.

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«За 11 месяцев 2020 года в гражданство РФ принято более 563 тыс. иностранных граждан, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что такой рост связан со вступлением в силу изменений об упрощении порядка приобретения российского гражданства отдельными категориями иностранных граждан. Прежде всего речь идет о жителях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, каждый шестой иностранец в России имеет вид на жительство или разрешение на временное проживание. Согласно последним данным, в стране находится около 6 млн иностранных граждан.

Проживающий в Красноярске волонтер из Италии Валерио Дзанетти 12 декабря получил российское гражданство. На торжественной церемонии мужчина сказал слова присяги гражданина Российской Федерации и дал клятву соблюдать Конституцию страны и законодательство, уважать культуру государства, историю и традиции.

В ноябре экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден подал заявление на получение получение двойного гражданства России и Соединенных Штатов.

В октябре Россия упростила получение гражданства для иностранцев с детьми-россиянами.

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