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Получение гражданства для иностранцев с детьми-россиянами упростили в РФ

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Иностранцы, у которых есть совершеннолетние дееспособные дети с российскими паспортами, смогут с 12 октября получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

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Таким образом, приобрести гражданство в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания смогут иностранцы, проживающие в РФ и имеющие дееспособных детей, достигших 18 лет и являющихся российскими гражданами, пишет ТАСС.

Кроме того, закон предусматривает снятие отдельных ограничений для иностранцев — носителей русского языка по подаче заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в российское гражданство в территориальные органы МВД России.

Также с 12 октября вступают в силу требования обязательной государственной дактилоскопической регистрации для приобретающих гражданство РФ иностранцев.

Данная мера призвана повысить обеспечение безопасности России и противодействовать проникновению на территорию РФ лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности.

23 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил до 15 декабря введенные из-за коронавируса меры в отношении положения иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся на территории страны.

23 апреля сообщалось, что МВД России в условиях пандемии коронавирусной инфекции не будет депортировать иностранцев и аннулировать их документы.

18 апреля Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в РФ в связи с пандемией, который исключает административное выдворение иностранных граждан за пределы страны или их передачу иностранному государству.

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