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МВД приостановит депортацию иностранцев из России в условиях пандемии

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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МВД в условиях пандемии коронавирусной инфекции не будет депортировать иностранцев и аннулировать их документы. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«В этот период времени в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения о депортации, выдворении или о нежелательности нахождения, а также не будут аннулироваться те документы, которые есть на руках у иностранных граждан. Речь идет о визах, разрешениях на работу, патентах, разрешениях на временное пребывание и видах на жительство», — приводит ТАСС ее слова.

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18 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в РФ в связи с пандемией.

Согласно документу, до 15 июня в отношении граждан других государств не будут приниматься решения, говорящие об обязанности выехать из РФ.

В конце марта в МВД сообщили, что срок действия виз для иностранных граждан в РФ будет продлен на 90 дней из-за пандемии.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что гражданам, прибывшим в РФ в порядке, не требующем получения визы, срок пребывания будет продлен даже в случае, если он уже истек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 23 апреля, в России 62 773 заболевших, из них 4774 — за последние сутки. 555 человек умерли с начала эпидемии, 4891 человек выздоровел.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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