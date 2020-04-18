Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в России в связи с пандемией

Президент России Владимир Путин подписал указ по урегулированию правового положения иностранных граждан в России в связи с распространением коронавируса. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в Кремле.

«Президент России Владимир Путин подписал Указ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — рассказали в пресс-службе.

Согласно документу, с 15 марта по 15 июня приостанавливается течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживание иностранных граждан в России, а также сроков постановки на учет, если они истекают в этот период.

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