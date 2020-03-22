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Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения инфекции.

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Всего на сегодняшний день в столице выявлен 191 случай заражения. Все лица, контактировавшие с инфицированными, находятся под наблюдением врачей.

Сообщается, что заболевшие летели следующими рейсами:

  • SU 2383 Женева–Москва 11.03.2020
  • ВТ 422 Рига–Москва 16.03.2020
  • SU 2463 Париж–Москва 16.03.2020
  • SU 2193 Амстердам–Москва 17.03.2020
  • SU 2501 Мадрид–Москва 17.03.2020

В оперштабе призвали всех, кто передвигался данными рейсами, самоизолироваться и вызвать на дом врача или скорую помощь.

Ранее в воскресенье стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в России. Общее число инфицированных в стране на сегодняшний день достигло 367. Новые случаи заболевания выявлены в столице, а также в Новгородской, Брянской, Архангельской, Удмуртской и Кировской областях.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 316 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 599 человек.

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