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Ромашина назвала Олимпиаду в Токио последней в своей карьере

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Шестикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина объявила, что Игры в Токио станут последними в ее спортивной карьере.

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«У меня планка — Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я не молода. Физические силы не то, что были в 18 лет. Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости неважно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает, а надо ли вообще куда-то бежать?» — цитирует Ромашину «РИА Новости».

Ранее в этот день она и Светлана Колесниченко выиграли золотую медаль Олимпиады в дуэтах. Спортсменки в финале набрали 195,9079 балла. Серебро завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь с 192,4499 балла, а бронзовая награда досталась украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук с 189,4620 балла, пишет «Спорт Экспресс».

Пользователи китайской соцсети Sina Weibo выразили восхищение выступлением российских синхронисток на Олимпийских играх. Они отметили «искусство, технику, физическую подготовку» спортсменок и указали, что «действительно немногие могут противостоять России» на Играх в Токио.

Стать победителями россиянкам не помешал инцидент с музыкой, произошедший 2 августа в ходе квалификации произвольной программы. Тогда спортсменкам пришлось делать заход в воду дважды из-за ошибки ди-джея. При этом сами спортсменки позднее заявили, что не держат зла на него.

Светлана Ромашина состоит в сборной России с 2005 года. Помимо побед на Олимпийских игр она является 21-кратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы. Выступает также в дуэте с Натальей Ищенко и Светланой Колесниченко. Одна из самых титулованных спортсменок в истории синхронного плавания.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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