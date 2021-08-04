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«Роскосмос» назвал причину нештатного включения двигателей «Науки»

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Нештатное включение двигателей многофункционального лабораторного модуля «Наука», пристыковавшегося к Международной космической станции (МСК) несколько дней назад, было вызвано срабатыванием системы безопасности, посчитавшей, что модуль находится в свободном полете. Об этом 4 августа сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

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«Модуль, видимо, сам не мог поверить, что он уже состыковался, поэтому когда приводили в исходное систему управления модуля, то система управления решила, что она еще в свободном полете, не понимала, что происходит, сработал алгоритм безопасности, включающий двигатели на отвод», — сказал Крикалев в интервью телеканалу «Россия 24».

Модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля. Российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля. Позднее космонавтам удалось их отключить.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что инцидент с двигателями не нанес повреждений МКС.

29 июля в NASA заявили, что второй испытательный полет в беспилотном режиме космического корабля Starliner отложен из-за инцидента с «Наукой» при стыковке со станцией. Однако 3 августа в американской компании Boeing сообщили, что причиной отмены полета стали технические проблемы с самим кораблем.

В «Роскосмосе» назвали некрасивой ситуацию с обвинениями, звучащими в адрес российской стороны в связи с переносом американского пилотируемого корабля CST-100 Starliner к МКС, якобы вызванным неполадками на «Науке». Как заявил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко в Telegram-канале, неясно, почему звучали такие заявления при наличии у американской стороны серьезных проблем и плохих погодных условий.

Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. В апреле в «Роскосмосе» рассказали, что благодаря модулю «Наука» станет возможным проводить эксперименты в открытом космосе, не выходя со станции, а также появится дополнительная каюта для космонавта.

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