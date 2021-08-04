Захваченный танкер направился в сторону Ирана

Захваченный в Оманском заливе танкер Asphalt Princess направляется в территориальные воды Ирана, сообщает телеканал «Известия». Согласно данным телеканала Би-би-си, корабль принадлежит дубайской компании, один из кораблей которой два года назад захватили революционные стражи. Иран, в свою очередь, отрицает причастность к захвату судна.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.