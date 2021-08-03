США проследят за делом о смерти главы «Белорусского дома на Украине»

США намерены внимательно следить за расследованием смерти главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова, заявил во вторник, 3 августа, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической смерти Виталия Шишова. Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинскими властями причин», — сказал Прайс журналистам на брифинге.

В Госдепе отметили, что Шишов был важным членом гражданского общества Белоруссии и «был вынужден жить за пределами своей страны из-за репрессий и преследований журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, а также спортсменов и простых граждан со стороны режима белорусского президента Александра Лукашенко».

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский взял на контроль дело о смерти главы «Белорусского дома на Украине».

Гражданин Белоруссии Виталий Шишов пропал в Киеве утром 2 августа. Он вышел на пробежку и не вернулся. Тело мужчины обнаружили в одном из киевских парков — его нашли повешенным на дереве.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Полиция намерена проверить все версии, в том числе об убийстве, замаскированном под суицид.

В самой организации, которую возглавлял Шишов, не верят в версию самоубийства, так как перед его смертью за ним якобы велась слежка. В свою очередь, глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что обращений о слежке от Шишова не поступало. Также на теле погибшего не выявлены следы побоев.

«Белорусский дом на Украине» позиционирует себя как организация, созданная для помощи гражданам республики и всем «пострадавшим от режима президента Белоруссии Александра Лукашенко». Иммигрантам из республики участники организации помогают в съеме жилья, а также оказывают помощь в трудоустройстве.